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РИА Новости
Теплоснабжение

ОГК-2 ввела в эксплуатацию комплекс сероочистки на Троицкой ГРЭС

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТроицкая Государственная районная электростанция (ГРЭС) в Челябинской области
Троицкая Государственная районная электростанция (ГРЭС) в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ОГК-2 ввела в эксплуатацию комплекс сероочистки на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, говорится в сообщении компании.
"На Троицкой ГРЭС в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству энергоблока №10 ПСУ-660 введен в эксплуатацию современный комплекс сероочистки", - сообщает ОГК-2. Было выполнено комплексное опробование оборудования сероочистки, который стабильно отработал 72 часа и решением специальной комиссии был признан готовым к эксплуатации.
Отмечается, что в июне администрация города Троицка выдала энергетикам разрешение на ввод объектов второго пускового комплекса ПСУ-660 и теперь Троицкая ГРЭС может производить не только электрическую и теплоэнергию, но и гипс, который образуется как побочный продукт газоочистки.
"Новый комплекс обеспечивает очистку дымовых газов на более высоком уровне, чем требует действующее природоохранное законодательство... Можно сказать, что предусмотрев дополнительную систему газоочистки ещё на этапе проектирования нового энергоблока руководство компании сработало на опережение, поскольку год от года требования к экологической безопасности промышленных объектов становятся всё более жёсткими", - подчеркнул директор Троицкой ГРЭС Виктор Филиппов.
1 июля, 19:56
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Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1,315 ГВт, установленная тепловая мощность – 210 Гкал.ч.
ОГК-2 – электроэнергетическая компания, в которую входят 12 электростанций суммарной установленной мощностью 18,8 ГВт. Контролирующий акционер с долей 73,4% - "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" "Газпрома").
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