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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о формировании информсистем дошкольного образования

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выступает на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. 24 июня 2019
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выступает на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. 24 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании системы управления государственными информационными системами доступности дошкольного образования, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования" - говорится в распоряжении.
Отмечается, что цель законопроекта – создание единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования. Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами ФС РФ этого законопроекта назначена заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.
Ранее, законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 июня.
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