В Госдуму внесли проект о формировании информсистем дошкольного образования

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования" - говорится в распоряжении.