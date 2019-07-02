Отопительный сезон в Воркуте завершился в июле впервые с 2010 года

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отопительный сезон в Воркуте впервые с 2010 года завершился в июле, следует из сообщения "Т Плюс".
"ООО "Воркутинские ТЭЦ" (находится под оперативным управлением Коми филиала "Т Плюс") на основании постановления городской администрации 2 июля завершило отопительный период 2018-2019 годов. Он продолжался 311 дней – на три меньше, чем год назад. Однако окончание ОЗП в июле зафиксировано впервые с 2010 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все теплоисточники Воркуты отработали отопительный сезон без сбоев, нарушений в подаче тепло- и электроэнергии потребителям не было.
В межотопительный период компания выполнит плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования на обеих Воркутинских ТЭЦ и Центральной водогрейной котельной.
"Т Плюс" подготовила к приему газа другой крупный теплоисточник Воркуты – Центральную водогрейную котельную. Подвод газа, по информации газоснабжающих организаций, ожидается в августе. После пусконаладочных испытаний Центральная водогрейная котельная сможет полностью перейти на использование нового вида топлива", - отмечается в сообщении.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.