Отопительный сезон в Воркуте завершился в июле впервые с 2010 года

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отопительный сезон в Воркуте впервые с 2010 года завершился в июле, следует из сообщения "Т Плюс".

"ООО "Воркутинские ТЭЦ" (находится под оперативным управлением Коми филиала "Т Плюс") на основании постановления городской администрации 2 июля завершило отопительный период 2018-2019 годов. Он продолжался 311 дней – на три меньше, чем год назад. Однако окончание ОЗП в июле зафиксировано впервые с 2010 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все теплоисточники Воркуты отработали отопительный сезон без сбоев, нарушений в подаче тепло- и электроэнергии потребителям не было.

В межотопительный период компания выполнит плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования на обеих Воркутинских ТЭЦ и Центральной водогрейной котельной.

"Т Плюс" подготовила к приему газа другой крупный теплоисточник Воркуты – Центральную водогрейную котельную. Подвод газа, по информации газоснабжающих организаций, ожидается в августе. После пусконаладочных испытаний Центральная водогрейная котельная сможет полностью перейти на использование нового вида топлива", - отмечается в сообщении.