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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали поведение делегации "новой церкви" Украины на Афоне

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Московском патриархате назвали поведение членов делегации "новой церкви" Украины на Афоне, распевавших там национальный гимн с государственными флагами Украины в руках, подтверждением тезиса о созданной украинской "политической церкви".
Ранее на сайте "новой церкви" появилось сообщение о том, что ее делегация посетила несколько монастырей Афона, проявивших лояльность по отношению к созданной при участии Константинополя и украинских властей структуре.
"Дипломатическая интуиция членов непризнанной ПЦУ в ходе визита на Афон не подсказала им ничего лучше, чем спеть украинский гимн, держа в руках украинские флаги. Этим они полностью оправдали "гордое" звание "политической церкви Украины", но возмутили членов Священного Кинота Святой горы", - написал Легойда во вторник в своем Телеграм-канале.
Глава синодального отдела также привел данные о том, что Священный Кинот - руководящий орган Афона - направил в ответ письмо министру иностранных дел Греции, в котором "убедительно попросил в будущем предотвратить неуместные порывы своеобразного патриотизма".
"Это действие представляет собой нарушение статьи 184 Конституции Афона "Все моральные, религиозные, церковные, социальные, националистические и любые другие виды пропагандистских действий на Святой Горе категорически запрещены", - процитировал Легойда отрывок из письма.
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Кроме того, в СМИ появились свидетельства паломников о том, что украинские раскольники, поднявшись на вершину Афона, выкрикивали там лозунги "Слава Украине! Героям слава!".
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
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