В РПЦ прокомментировали поведение делегации "новой церкви" Украины на Афоне

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Московском патриархате назвали поведение членов делегации "новой церкви" Украины на Афоне, распевавших там национальный гимн с государственными флагами Украины в руках, подтверждением тезиса о созданной украинской "политической церкви".

Ранее на сайте "новой церкви" появилось сообщение о том, что ее делегация посетила несколько монастырей Афона, проявивших лояльность по отношению к созданной при участии Константинополя и украинских властей структуре.

"Дипломатическая интуиция членов непризнанной ПЦУ в ходе визита на Афон не подсказала им ничего лучше, чем спеть украинский гимн, держа в руках украинские флаги. Этим они полностью оправдали "гордое" звание "политической церкви Украины", но возмутили членов Священного Кинота Святой горы", - написал Легойда во вторник в своем Телеграм-канале.

Глава синодального отдела также привел данные о том, что Священный Кинот - руководящий орган Афона - направил в ответ письмо министру иностранных дел Греции, в котором "убедительно попросил в будущем предотвратить неуместные порывы своеобразного патриотизма".

"Это действие представляет собой нарушение статьи 184 Конституции Афона "Все моральные, религиозные, церковные, социальные, националистические и любые другие виды пропагандистских действий на Святой Горе категорически запрещены", - процитировал Легойда отрывок из письма.

Кроме того, в СМИ появились свидетельства паломников о том, что украинские раскольники, поднявшись на вершину Афона, выкрикивали там лозунги "Слава Украине! Героям слава!".

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.