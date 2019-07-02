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РИА Новости
Война в Сирии

МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии

Вчера, 18:05
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.
"Озабочены этим тревожным развитием ситуации. Ее эскалация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
Захарова напомнила, что в ночь на 1 июля шесть истребителей ВВС Израиля, зашедших в воздушное пространство Ливана, нанесли серию ракетных ударов по сирийской территории в пригородах Хомса и под Дамаском. Часть ракет была перехвачена средствами ПВО страны. Некоторые удары нанесены в непосредственной близости от жилых кварталов. В результате, по сообщениям сирийских информагентств, погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок. Имеются многочисленные раненые. Данная израильская атака стала самой масштабной акцией подобного рода с мая 2018 года.
Средства противовоздушной обороны Сирии
1 июля, 13:48
В Кремле прокомментировали воздушную атаку на окрестности Дамаска
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Война в СирииМИД РФСирияРоссияИзраиль
Популярные комментарии
Ну продолжайте беспокоиться и плакаться, собаки лают - караван идёт
2 июля, 18:12
O Oleg Isr
2900101
На недавней встрече глав Совбезов России, Израиля и США израильской стороной было заявлено, что Израиль действовал против военного присутствия Ирана в Сирии и полны решимости продолжать их в дальнейшем. Ничего нового и удлинительного, Израиль выполняет свои заявления, которые огласил на международном уровне.
2 июля, 19:00
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