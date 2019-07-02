МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.

"Озабочены этим тревожным развитием ситуации. Ее эскалация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.