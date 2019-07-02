В Совбезе предупредили о подготовке НАТО "революций" в странах ОДКБ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. НАТО планирует установить подконтрольные Западу режимы в нескольких странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.

"В том числе посредством провоцирования "цветных революций", — сказал он в интервью "Российской газете".

Нургалиев отметил, что военный альянс хочет посеять раздор между Россией и партнерами по ОДКБ, а сотрудничество стран с НАТО всегда сопровождается антироссийскими настроениями.

В последнее время НАТО наращивает военную активность у границ государств ОДКБ. Так, в марте в Грузии прошли учения NATO-GEO EXERCISE 2019, а в июле начались украинско-американские учения Sea Breeze.

Кроме того, в марте секретарь Совбеза Николай Патрушев обращал внимание, что деятельность НАТО в разных странах создает угрозу мировой безопасности.

Он отмечал, что у всех государственных переворотов похожий почерк. По его словам, Запад информационно и материально поддерживает протестную активность, аплодирует свержению действующей власти насильственным путем, приводя к управлению своих марионеток.

Патрушев добавлял, что во время "цветной революции" страна становится зависимой от других государств, из-за чего разрушается экономика, нищает население, растет преступность и беззаконие.

О подготовке военного альянса к свержению неугодных режимов говорили и в Генштабе. Как отмечал первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, США и их союзники прорабатывают наступательные действия, которые в результате приведут к ликвидации государственности нелояльных стран и подрыву суверенитета.