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РИА Новости

Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед Россией

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Грузии должны извиниться перед Россией после антироссийских выступлений в Тбилиси, заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.
"Я думаю, первым шагом должны стать извинения президента Грузии перед Россией", - заявил Джабаров на пресс-конференции "Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?".
Он добавил, что если грузинское руководство не найдет способов взять под контроль процессы, происходящие в стране, ее могут ждать такие же потрясения, как те, что случились на Украине.
"Если здравое руководство страны не найдет в себе силы остановить эти процессы, то Грузию могут ждать такие же потрясения, как на Украине, но учитывая масштабы страны, там последствия могут быть очень тяжёлыми, чего я ни в коем случае не желаю грузинскому народу".
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