СК начал проверку после гибели 14 моряков-подводников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказала она.