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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

СК начал проверку после гибели 14 моряков-подводников

Вчера, 17:57
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказала она.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.
Вчера, 16:38
Главком ВМФ расследует пожар с 14 погибшими на глубоководном аппарате
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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