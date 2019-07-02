Журналисты ВГТРК засняли обстрел со стороны украинских силовиков в Донбассе

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в инстаграме кадры с места обстрела, под который попала съемочная группа ВГТРК в Донбассе.
На записи слышны крики "Лежать!" и звуки выстрелов. На заднем плане видны клубы густого дыма.
"Пострадавших нет, слава богу!" — написала Скабеева.
Ранее корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил РИА Новости, что его съемочная группа оказалась под минометным огнем ВСУ в самопровозглашенной ДНР. Журналисты отправились в этот район, чтобы зафиксировать последствия ночных и утренних ударов силовиков по населенному пункту Александровка.
Как сообщили в Народной милиции ДНР, под обстрел также попали журналисты агентства News Front и сотрудники пресс-службы ведомства.
Сотрудники СМИ не в первый раз оказываются под огнем украинских военных в Донбассе. Так, в конце июня корреспонденты РИА Новости, News Front и независимые журналисты попали под обстрел на окраине Донецка. Как утверждают в News Front, силовики могли специально начать стрельбу, заметив съемочную группу.
20 апреля, 21:50ЧП с журналистами российских СМИ на Украине в 2014-2019 годах