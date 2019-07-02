США ввели санкции против Освободительной армии Белуджистана

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Министерство финансов США во вторник ввело санкции против одного гражданина Ливана и националистической организации "Освободительная армия Белуджистана", следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Санкции введены против ливанского гражданина Хусаина Али Хазима. Кроме того, санкции были введены против не только самой Освободительной армии Белуджистана, но и организаций, связанных или контролируемых ей, следует из дальнейших пояснений минфина США на сайте.
Освободительная армия Белуджистана получила известность с лета 2000 года после ряда терактов, в 2006 году она была объявлена террористической организацией пакистанским и британским правительствами.
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