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РИА Новости

МИД Чехии надеется на скорую договоренность об авиасообщении с Россией

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о рейсах в аэропорту "Шереметьево". 2 июля 2019
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 2 июл - РИА Новости. МИД Чехии выразил надежду на скорое достижение договоренности между министерствами транспорта РФ и Чехии по проблемам, которые привели ко временному ограничению авиасообщения между двумя странами.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.
"Дипведомство надеется, что между минтрансами Чехии и РФ в ближайшем будущем будут достигнуты договоренности таким образом, чтобы у чешских граждан в пути не возникали лишние проблемы", - говорится в заявлении МИД Чехии.
Министерство отметило, что проблемная ситуация возникла в связи с тем, что российская сторона не продлила разрешение для компании ČSA на пролет через территорию Сибири по трассе Прага-Сеул-Прага.
"Хотя российская сторона свое решение временно отозвала, по мнению минтранса Чехии это произошло слишком поздно, и окончательные договоренности будут приняты в ходе ведущихся переговоров. Временное ограничение полетов российских авиакомпаний (в Прагу) было ответной мерой со стороны минтранса Чехии", - заявил чешский МИД.
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines (Чешские авиалинии)
Вчера, 13:42
Чехия отменила решение ограничить полеты российских авиакомпанийВласти Чехии разрешили полеты авиакомпаний РФ до 7 июля. Отмененные рейсы между двумя странами возобновляются.
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АэрофлотМинистерство транспорта РФМИД ЧехииЧехияРоссияВ мире
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