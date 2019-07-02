МИД Чехии надеется на скорую договоренность об авиасообщении с Россией

ПРАГА, 2 июл - РИА Новости. МИД Чехии выразил надежду на скорое достижение договоренности между министерствами транспорта РФ и Чехии по проблемам, которые привели ко временному ограничению авиасообщения между двумя странами.

Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.

"Дипведомство надеется, что между минтрансами Чехии и РФ в ближайшем будущем будут достигнуты договоренности таким образом, чтобы у чешских граждан в пути не возникали лишние проблемы", - говорится в заявлении МИД Чехии.

Министерство отметило, что проблемная ситуация возникла в связи с тем, что российская сторона не продлила разрешение для компании ČSA на пролет через территорию Сибири по трассе Прага-Сеул-Прага.