Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму "сокрушительным ударом"

Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.

Гарик Харламов поучаствовал во флешмобе в шуточной манере: размахнулся ногой и упал. "Мой личный ответ Стетхему !!!", - написал шоумен.

Суть челленджа Bottle Cap Challenge состоит в том, чтобы ударом ноги открутить крышку бутылки, не уронив ее.