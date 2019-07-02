Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму "сокрушительным ударом"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Гарик Харламов поучаствовал во флешмобе в шуточной манере: размахнулся ногой и упал. "Мой личный ответ Стетхему !!!", - написал шоумен.
Суть челленджа Bottle Cap Challenge состоит в том, чтобы ударом ноги открутить крышку бутылки, не уронив ее.
Одними из первых в сетевом флешмобе приняли участие актер Джейсон Стэтхэм, борец Конор Макгрегор и музыкант Джон Майер. Инициировал флешмоб боец MMA из Карен Пашикян.
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