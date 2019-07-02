Пожаловавшийся Путину пожарный надеется, что зарплату повысят не только ему

КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который во время прямой линии пожаловался президенту РФ на низкие зарплаты своих сослуживцев, надеется, что повышение зарплаты коснется как аттестованных, так и гражданских сотрудников.

Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил правительству повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года - до 32 тысяч рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения - до 1 августа 2019 года. Ответственными назначены вице-премьер Антон Силуанов и глава МЧС Евгений Зиничев.

"Очень хорошо, что решение последовало так скоро, но мы надеемся, что повышение зарплат коснется не только аттестованных сотрудников", - сказал Таукачикас РИА Новости.

Ранее в главном управлении МЧС России по Калининградской области сообщили, что сотрудники федеральной противопожарной службы делятся на две категории: аттестованные (то есть, имеющие специальные звания внутренней службы) и гражданские. Их заработная плата заметно отличается и варьируется в зависимости от должности, выслуги лет, классной подготовки участия в тушении особо сложных пожаров. Если первые, по данным ГУМЧС, в среднем получают около 40 тысяч рублей, то размер заработной платы вторых, в среднем, равен 16 тысячам рублей.