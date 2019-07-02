Московским водителям посоветовали парковать автомобили подальше от деревьев

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Автомобилистам Москвы советуют парковаться подальше от деревьев и рекламных щитов из-за непогоды, сообщают в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Росгидромет, в свою очередь отметил, что по прогнозам синоптиков в Москве в ближайшие 1-2 часа и до 20.00 местами ожидается гроза с дождём и усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды
"МЧС предупреждает о грозе с сильным ветром в ближайшие часы. Серьезных осложнений движения не ожидается, а вот риск попасть в мелкое ДТП будет выше обычного. Помните о безопасности: на дороге будьте внимательны и соблюдайте ПДД. И паркуйтесь подальше от деревьев и рекламных щитов", - сообщили ЦОДД в Twitter.