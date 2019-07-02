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РИА Новости

Госдума и Центральноамериканский парламент договорились о сотрудничестве

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН) и нижняя палата парламента России подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума "Развитие парламентаризма", заявила председатель ПАРЛАСЕН Ирма Сегунда Амайя Эчеварриа.
"Было подписано соглашение о сотрудничестве между Госдумой и ПАРЛАСЕН", - заявила Амайя Эчеварриа.
Она добавила, что "подписание соглашения укрепит дружеские отношения и сотрудничество между Россией и ПАРЛАСЕН".
"Это соглашение станет политическим и правовым инструментом, с помощью которого мы продолжим совместную деятельность, представляющую интерес в центральноамериканском регионе и Доминиканской Республике ", - отметила Амайя Эчеварриа.
Пхеньян
16 апреля, 06:20
Делегация Госдумы договорилась о межрегиональном сотрудничестве с КНДР
В Москве проходит второй международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.
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Госдума РФРоссияПолитика
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