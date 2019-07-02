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РИА Новости

Косачев надеется, что повод обсуждать санкции США против Кубы исчезнет

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия надеется, что повод обсуждать американские санкции против Кубы исчезнет как можно скорее, Москва продолжит подтверждать свою позицию по осуждению санкций США против Гаваны, включая и в ООН, сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Вы знаете, что мы традиционно раз в год принимаем специальное заявление в Совете Федерации, связанное с поддержкой Республики Куба и осуждением продолжающейся американской политики санкций. И хотелось бы всем нам пожелать, чтобы повод для таких заявлений исчез как можно раньше. До тех пор, пока этот повод сохраняется, к сожалению, мы, разумеется, будем эту позицию подтверждать здесь в стенах Федерального собрания и на любых других площадках, включая Организацию объединенных наций", - сказал Косачев на встрече с заместителем председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Анной Марией Мари Мачадо.
Как отметила Мачадо, отношения Гаваны и Москвы являются примером теплых отношений между странами. По ее словам, Куба благодарна Москве за то, что Россия с самого начала была с Гаваной. Она добавила, что у двух стран много общих тем, а между парламентами стран очень хорошие отношения.
Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал. Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого США считают нелегитимным.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что администрация США изучает дополнительные меры, чтобы предотвратить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу. По его словам, Куба оказывает военную поддержку Венесуэле, так как получает от нее нефть по ценам значительно ниже мирового рынка.
Глава Национального совета Словакии Андрей Данко
1 июля, 14:01
В Словакии надеются, что вслед за ограничениями в ПАСЕ с РФ снимут санкции
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевКубаООНРоссияСШАВ мире
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