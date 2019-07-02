Косачев надеется, что повод обсуждать санкции США против Кубы исчезнет

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия надеется, что повод обсуждать американские санкции против Кубы исчезнет как можно скорее, Москва продолжит подтверждать свою позицию по осуждению санкций США против Гаваны, включая и в ООН, сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вы знаете, что мы традиционно раз в год принимаем специальное заявление в Совете Федерации, связанное с поддержкой Республики Куба и осуждением продолжающейся американской политики санкций. И хотелось бы всем нам пожелать, чтобы повод для таких заявлений исчез как можно раньше. До тех пор, пока этот повод сохраняется, к сожалению, мы, разумеется, будем эту позицию подтверждать здесь в стенах Федерального собрания и на любых других площадках, включая Организацию объединенных наций", - сказал Косачев на встрече с заместителем председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Анной Марией Мари Мачадо.

Как отметила Мачадо, отношения Гаваны и Москвы являются примером теплых отношений между странами. По ее словам, Куба благодарна Москве за то, что Россия с самого начала была с Гаваной. Она добавила, что у двух стран много общих тем, а между парламентами стран очень хорошие отношения.

Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал. Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого США считают нелегитимным.