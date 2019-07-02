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РИА Новости

В Минске разблокировали работу по уточнению списков для обмена пленными

Вчера, 17:40
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Впервые за полтора года на встрече гуманитарной группы по Донбассу в Минске удалось разблокировать работу по уточнению списков для обмена пленными, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп проходит во вторник в Минске.
"В целом можно отметить определенный конструктив в ходе работы группы по гуманитарным вопросам: впервые за полтора года переговорщики смогли разблокировать проработку списков удерживаемых лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Как сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, "сегодня впервые с января 2018 года украинская сторона предоставила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в чьем освобождении заинтересованы республики".
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По ее словам, это один из шагов в сторону обмена пленными, но говорить о достижении договоренности в этом вопросе "еще очень рано".
На минувшей недели власти ДНР и ЛНР передали Киеву в одностороннем порядке четырех пленных. В самопровозглашенных республиках рассчитывают, что это простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Обмен военнопленными в ДонбассеЛНРДНРВ мире
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