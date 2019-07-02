В Минске разблокировали работу по уточнению списков для обмена пленными

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Впервые за полтора года на встрече гуманитарной группы по Донбассу в Минске удалось разблокировать работу по уточнению списков для обмена пленными, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп проходит во вторник в Минске.

"В целом можно отметить определенный конструктив в ходе работы группы по гуманитарным вопросам: впервые за полтора года переговорщики смогли разблокировать проработку списков удерживаемых лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Как сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, "сегодня впервые с января 2018 года украинская сторона предоставила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в чьем освобождении заинтересованы республики".

По ее словам, это один из шагов в сторону обмена пленными, но говорить о достижении договоренности в этом вопросе "еще очень рано".

На минувшей недели власти ДНР и ЛНР передали Киеву в одностороннем порядке четырех пленных. В самопровозглашенных республиках рассчитывают, что это простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.