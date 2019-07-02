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РИА Новости

Джабаров призвал ввести санкции против Грузии и запретить импорт вина

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия должна ввести экономические санкции в отношении Грузии, в частности, запретить импорт грузинского вина, заявил журналистам первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.
"Грузия - это же не маленький ребенок, который ничего не понимает, нашкодил, надо его простить. Вроде уже почти 30 лет самостоятельное государство и за свои шаги надо отвечать. Я считаю, что надо применять меры, санкции. Мне совершенно не нравится, когда говорят, что качество грузинских вин ухудшилось. Зачем так говорить? Все же улыбаются, когда читают такие сообщения. Я думаю, надо сказать, что поскольку страна повела себя недружественно, мы не хотим пока торговать с этой страной. Мы не хотим, чтобы вы зарабатывали на нашей стране. Если вы ее считаете агрессором, будьте добры, продавайте свои вина или ещё какую-то продукцию другим странам", - сказал Джабаров на пресс-конференции "Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?".
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По его мнению, Грузия должна прочувствовать экономические последствия ухудшения отношений с Россией.
"Если страна не почувствует, что она на этом потеряла, дальше она повторит то же самое. Рынок грузинского вина в России - это мизер. Эта ниша заполняется мгновенно чилийским, французским итальянским вином, у нас свои вина появились хорошие", - добавил Джабаров.
Он также отметил, что санкции должны быть направлены не против грузинского народа, а против властей страны в первую очередь.
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Владимир ДжабаровРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Очень правильное и нужное решение! Полностью его поддерживаю! Я бы ещё посоветовал не забыть и про "Боржоми"! Давайте лучше будем пить свой "Нарзан" и "Ессентуки"!
2 июля, 17:50
Игорь Соколов
1700000
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