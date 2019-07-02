Джабаров призвал ввести санкции против Грузии и запретить импорт вина

"Грузия - это же не маленький ребенок, который ничего не понимает, нашкодил, надо его простить. Вроде уже почти 30 лет самостоятельное государство и за свои шаги надо отвечать. Я считаю, что надо применять меры, санкции. Мне совершенно не нравится, когда говорят, что качество грузинских вин ухудшилось. Зачем так говорить? Все же улыбаются, когда читают такие сообщения. Я думаю, надо сказать, что поскольку страна повела себя недружественно, мы не хотим пока торговать с этой страной. Мы не хотим, чтобы вы зарабатывали на нашей стране. Если вы ее считаете агрессором, будьте добры, продавайте свои вина или ещё какую-то продукцию другим странам", - сказал Джабаров на пресс-конференции "Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?".