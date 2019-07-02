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РИА Новости
Липецкая область

Около полусотни липчан сменили ветхое жилье на новые квартиры

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛИПЕЦК, 2 июл – РИА Новости. Первые 49 ключей от новых квартир в микрорайоне "Звездный" вручили власти Липецкой области липчанам–участникам программы расселения ветхого и аварийного жилья в Липецке в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
Ключи новоселам вручил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Ранее пресс-служба сообщала, что всего к 2025 году из ветхого в новое жилье переедут около 7 тысяч липчан благодаря новому этапу федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"В области накопился большой аварийный фонд. Люди живут в плохих условиях, и гораздо большее количество нуждается в переселении. Мы будем действовать оперативно, чтобы переселить в новое жилье как можно больше людей", - сказал на вручении ключей Артамонов.
Он отметил, что Липецкая область стал первым регионом в стране, приступившим к реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. До декабря 2024 года в области планируется расселить почти шесть тысяч человек. Общая площадь предоставленных квартир составит не менее 101 тысячи квадратных метров. Новые квартиры получат жильцы, чьи дома были признаны аварийными в период с 2012 по 2017 год.
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Расселять жильцов будут в соответствии с адресной программой, которая разработана в регионе. Она предполагает шесть этапов. Первый начался во вторник и продлится до конца 2020 года. За полтора года планируется расселить 665 человек из 26 домов в шести муниципальных образованиях Липецкой области. На очереди жильцы девяти квартир в Ельце и двух в Елецком районе.
Объем выделяемых средств составит 343,3 миллиона рублей, в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ - 326,1 миллиона рублей. Общий объем средств, выделяемых из фонда и областного бюджета на условиях софинансирования до 2024 года составит 3,8 миллиарда рублей - 95% и 5% соответственно. Предполагается, что к этому времени в регионе расселят жильцов из 247 домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
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