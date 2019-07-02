С борта МКС запустят семь малых спутников из четырех стран

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из четырех стран планируется запустить в космос в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА.

На сайте НАСА отмечается, что спутники будут вынесены наружу станции из японского модуля Kibo. Их отправят в космос с помощью японского манипулятора.

Всего планируется запустить семь малых спутников: три американских VCC, французский EntrySat, британский IOD-GEMS и польские Swiatowid и KrakSat. Аппараты были привезены на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в апреле.