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РИА Новости

С борта МКС запустят семь малых спутников из четырех стран

Вчера, 17:37
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из четырех стран планируется запустить в космос в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА.
На сайте НАСА отмечается, что спутники будут вынесены наружу станции из японского модуля Kibo. Их отправят в космос с помощью японского манипулятора.
Всего планируется запустить семь малых спутников: три американских VCC, французский EntrySat, британский IOD-GEMS и польские Swiatowid и KrakSat. Аппараты были привезены на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в апреле.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.
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