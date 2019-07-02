В Татарстане погиб рабочий, отравившись углекислым газом в колодце

КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Один рабочий погиб, еще двое были госпитализированы, предположительно, из-за отравления углекислым газом при проведении работ в колодце в Пестречинском районе Татарстана, сообщает ГУМЧС России по республике.

"В 11.36 мск 2 июля по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что по улице Березовая в деревне Званка Пестречинского района двое сантехников спустились в колодец и потеряли сознание. По прибытии к месту происшествия дежурной смены Казанского поисково-спасательного отряда было обнаружено, что два человека находились в колодце с запорной арматурой скважины в бессознательном состоянии. Рядом на поверхности земли находился еще один пострадавший", - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, сначала в колодец глубиной три метра и диаметром 1,5 метра спустился 29-летний мужчина, но потерял сознание, к нему на помощь спустился второй сантехник, но также потерял сознание. Третьего мужчину спустили на веревках коллеги по работе, но он также почувствовал себя плохо и его вытащили обратно. Предположительно, они отравились углекислым газом.