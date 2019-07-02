Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T18:50Z
https://ria.ru/20190702/1556134072.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153299/72/1532997298_0:0:801:450_1036x0_80_0_0_fcb984632815fa8ab7aff8825e8e8454.jpg
РИА Новости
Туризм

Россияне смогут летать на Мальдивы без виз с 25 июля

Вчера, 17:34
1037
CC BY 2.0 / CCFoodTravel / PA122390Искусственный остров Хулхумале на Мальдивах
Искусственный остров Хулхумале на Мальдивах
CC BY 2.0 / CCFoodTravel / PA122390
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия и Мальдивы отменят визы для своих граждан с 25 июля, сообщает МИД РФ.
В конце июня было подписано "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики, которое вступит в силу 25 июля 2019 года", - отмечает МИД.
Здание парламента в столице Мальдив Мале
25 июня, 12:45
Мальдивы откроют посольство в России
Граждане России и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется ими для осуществления трудовой деятельности, учебы или постоянного проживания.
1942113
Обсудить 2
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМИД РФМальдивыРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
Джабаров призвал ввести санкции против Грузии и запретить импорт вина
РИА
Новости
Озеро луны и солнца, национальный парк Тароко, Тайвань
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Лента
новостей
В Афинах умерла россиянка
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
В Сети продают визитку Путина
Река Кура и исторический центр Тбилиси
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
Владимир Джабаров
Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед Россией
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали поведение делегации "новой церкви" Украины на Афоне
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
СК начал проверку после гибели 14 моряков-подводников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
11:36Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
Лента новостейМолния