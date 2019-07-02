Россияне смогут летать на Мальдивы без виз с 25 июля

В конце июня было подписано "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики, которое вступит в силу 25 июля 2019 года", - отмечает МИД.

Граждане России и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется ими для осуществления трудовой деятельности, учебы или постоянного проживания.