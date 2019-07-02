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РИА Новости

Объявлены победители премии Urban Awards 2019

Вчера, 17:31
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© Фото : Оргкомитет премии Urban Awards 2019Премия Urban Awards 2019
Премия Urban Awards 2019
© Фото : Оргкомитет премии Urban Awards 2019
МОСКВА, 2 июл - Оргкомитет премии Urban Awards 2019. В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019.
Местом проведения торжественной церемонии был выбран "Дом Беггровых" — исторический особняк в самом сердце Невского проспекта. Гостями и участниками премии стали все те, с кем принято ассоциировать сферу строительства и недвижимости Санкт-Петербурга и других российских регионов. Церемонию посетили более 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.
Всего награды присуждались в 33 номинациях. Звания "Девелопер года", "Риелтор года", "Персона года", а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов определялись голосованием участников церемонии. Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии.
Список победителей Urban Awards: https://www.urbanawards.ru/news/obyavleny-pobediteli-urban-awards-2019
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