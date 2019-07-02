Объявлены победители премии Urban Awards 2019

Местом проведения торжественной церемонии был выбран "Дом Беггровых" — исторический особняк в самом сердце Невского проспекта. Гостями и участниками премии стали все те, с кем принято ассоциировать сферу строительства и недвижимости Санкт-Петербурга и других российских регионов. Церемонию посетили более 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.