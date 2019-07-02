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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по статье о преступном сообществе

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил своей администрации вместе с Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом представить предложения по уточнению законов, касающихся организованной преступности, чтобы сделать исключения в отношении экономических преступлений, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации и представить предложения по уточнению норм законодательства Российской Федерации, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение данного поручения назначены руководитель администрации президенте Антон Вайно, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор Юрий Чайка, председатель СК Александр Бастрыкин, которые должны отчитаться в срок до первого августа 2019 года.
В ходе прямой линии Путин заявил, что сегодня под статью о преступном сообществе "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона". По его словам, в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.
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