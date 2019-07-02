Путин поручил представить предложения по статье о преступном сообществе

"Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации и представить предложения по уточнению норм законодательства Российской Федерации, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности", - говорится в поручении.

Ответственными за исполнение данного поручения назначены руководитель администрации президенте Антон Вайно, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор Юрий Чайка, председатель СК Александр Бастрыкин, которые должны отчитаться в срок до первого августа 2019 года.

В ходе прямой линии Путин заявил, что сегодня под статью о преступном сообществе "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона". По его словам, в законодательстве нужны изменения, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере.