Путин поручил изучить ситуацию с нарушениями медиками оборота наркотиков

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Путин поручил МВД и Минздраву РФ проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прямой линии.

"МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности", - говорится в списке.