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РИА Новости

Путин поручил изучить ситуацию с нарушениями медиками оборота наркотиков

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Путин поручил МВД и Минздраву РФ проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков, сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прямой линии.
"МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности", - говорится в списке.
Отмечается, что ответственными назначены руководители министерств Вероника Скворцова и Владимир Колокольцев, срок подготовки - 1 октября.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 17:06
Путин поручил усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков
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Министерство здравоохранения РФМВД РФВероника СкворцоваВладимир ПутинВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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