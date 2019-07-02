Путин поручил изучить случаи использования наркотиков для обезболивания

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября определить случаи, когда медики могут увеличить объем наркотиков для обезболивания у пациентов.
Соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля.
"Минздраву России... определить случаи, когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 1 октября 2019 года, ответственный за выполнение поручения - глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.