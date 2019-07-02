Трех жителей КБР подозревают в подготовке к совершению теракта

НАЛЬЧИК, 2 июл - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении трех жителей республики, подозреваемых в подготовке к совершению теракта, сообщает региональное СУСК РФ.

"Согласно материалам уголовного дела, трое жителей Урванского района Кабардино-Балкарии, являясь членами международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, незаконно приобрели промышленно изготовленные электродетонаторы и изготовили самодельные взрывные устройства мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте, которые намеревались привести в действие в общественных местах", - говорится в сообщении.