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РИА Новости

Трех жителей КБР подозревают в подготовке к совершению теракта

Вчера, 17:18
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НАЛЬЧИК, 2 июл - РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении трех жителей республики, подозреваемых в подготовке к совершению теракта, сообщает региональное СУСК РФ.
"Согласно материалам уголовного дела, трое жителей Урванского района Кабардино-Балкарии, являясь членами международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, незаконно приобрели промышленно изготовленные электродетонаторы и изготовили самодельные взрывные устройства мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте, которые намеревались привести в действие в общественных местах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД по Кабардино-Балкарии. У них изъяты боеприпасы и оружие. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.
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