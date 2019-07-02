Суд оштрафовал религиозную организацию за стопку листовок в коридоре

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал религиозную организацию за листовки, выложенные в коридоре перед принадлежащим им помещением, сказано в обзоре судебной практики по делам о свободе совести и вероисповедания Верховного суда РФ.
Там отмечается, что миссионерская деятельность может осуществляться как беспрепятственно в культовых помещениях и других местах, так и с соблюдением ряда требований законодательства, отмечается в обзоре. Название оштрафованной организации в обзоре не уточняется, но указано, что основанием для привлечения к ответственности стала проверка прокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что религиозная организация осуществляет миссионерскую деятельность, направленную на распространение информации о вероучении, исповедуемом данной религиозной организацией, в помещениях, правом пользования которыми не обладает.
"При рассмотрении дела об административном правонарушении мировым судьей было установлено, что местной религиозной организации в пользование переданы конкретные помещения на основании договора безвозмездного пользования. При этом коридор и одно из помещений, выходящих в коридор, организации не передавались. Вместе с тем в коридоре расположен стол, на котором находились религиозная литература и иные материалы, на стендах размещены фотографии о деятельности организации и информация с приглашением посетить экспресс-курс по основам ислама и чтению религиозной литературы для мужчин продолжительностью три месяца", - сказано в обзоре практики.
В этой связи мировой судья выписал штраф в 100 тысяч по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Это минимальная санкция статьи, по которой грозит до миллиона рублей.
ВС РФ также указал, кто именно имеет право заниматься миссионерской деятельностью. "Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов ... От имени религиозной организации миссионерскую деятельность вправе осуществлять руководитель религиозной организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной организации. Иные граждане и юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающего полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации", - отмечается в обзоре.