Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T17:16Z
https://ria.ru/20190702/1556131029.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд оштрафовал религиозную организацию за стопку листовок в коридоре

Вчера, 17:16
61
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал религиозную организацию за листовки, выложенные в коридоре перед принадлежащим им помещением, сказано в обзоре судебной практики по делам о свободе совести и вероисповедания Верховного суда РФ.
Там отмечается, что миссионерская деятельность может осуществляться как беспрепятственно в культовых помещениях и других местах, так и с соблюдением ряда требований законодательства, отмечается в обзоре. Название оштрафованной организации в обзоре не уточняется, но указано, что основанием для привлечения к ответственности стала проверка прокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что религиозная организация осуществляет миссионерскую деятельность, направленную на распространение информации о вероучении, исповедуемом данной религиозной организацией, в помещениях, правом пользования которыми не обладает.
Статуя Будда в нирване в Национальном музее древностей Таджикистана
Вчера, 14:09
Верховный суд назвал недопустимым использование религиозных статуй в барах
"При рассмотрении дела об административном правонарушении мировым судьей было установлено, что местной религиозной организации в пользование переданы конкретные помещения на основании договора безвозмездного пользования. При этом коридор и одно из помещений, выходящих в коридор, организации не передавались. Вместе с тем в коридоре расположен стол, на котором находились религиозная литература и иные материалы, на стендах размещены фотографии о деятельности организации и информация с приглашением посетить экспресс-курс по основам ислама и чтению религиозной литературы для мужчин продолжительностью три месяца", - сказано в обзоре практики.
В этой связи мировой судья выписал штраф в 100 тысяч по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Это минимальная санкция статьи, по которой грозит до миллиона рублей.
ВС РФ также указал, кто именно имеет право заниматься миссионерской деятельностью. "Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов ... От имени религиозной организации миссионерскую деятельность вправе осуществлять руководитель религиозной организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной организации. Иные граждане и юридические лица вправе осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающего полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации", - отмечается в обзоре.
300003
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Кафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
Более 50 тыс подписей собрано в Черногории против закона о вероисповедании
РИА
Новости
Ватикан
Власти Испании направят жалобу в Ватикан из-за вмешательства в дела страны
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину
Всеправославное собрание могло бы решить "украинский вопрос", заявили в УПЦ
Церемония интронизации новоизбранного предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре в Киеве
Иерусалимский иерарх заявил о поддержке канонической Церкви на Украине
Лента
новостей
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Киевская патриархия пытается восстановить свой устав через суд
Патриарх Сербский Ириней
Российский посол прокомментировал позицию Сербской церкви по ситуации с УПЦ
Суд Крыма расторг договор аренды здания с раскольнической структурой
Статуя Будда в нирване в Национальном музее древностей Таджикистана
Верховный суд назвал недопустимым использование религиозных статуй в барах
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
В РПЦ назвали грубым вторжением в жизнь Церкви принятый в Латвии закон
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали поведение делегации "новой церкви" Украины на Афоне
Вид на подтопленные районы Тулуна
РПЦ организовала центр гумпомощи для пострадавших от паводка в Приангарье
Базилика Рождества Христова, построенная над Пещерой Рождества
ЮНЕСКО исключило храм в Вифлееме из списка находящихся под угрозой объектов
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида
В Крыму прошла презентация фестиваля "Таврида – АРТ"
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Заплатить за 400 лет рабства: Америку призывают к покаянию
Сторонники "новой церкви" избили прихожан УПЦ, пытаясь захватить храм
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
Лента новостейМолния