Суд оштрафовал религиозную организацию за стопку листовок в коридоре

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал религиозную организацию за листовки, выложенные в коридоре перед принадлежащим им помещением, сказано в обзоре судебной практики по делам о свободе совести и вероисповедания Верховного суда РФ.

Там отмечается, что миссионерская деятельность может осуществляться как беспрепятственно в культовых помещениях и других местах, так и с соблюдением ряда требований законодательства, отмечается в обзоре. Название оштрафованной организации в обзоре не уточняется, но указано, что основанием для привлечения к ответственности стала проверка прокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что религиозная организация осуществляет миссионерскую деятельность, направленную на распространение информации о вероучении, исповедуемом данной религиозной организацией, в помещениях, правом пользования которыми не обладает.

"При рассмотрении дела об административном правонарушении мировым судьей было установлено, что местной религиозной организации в пользование переданы конкретные помещения на основании договора безвозмездного пользования. При этом коридор и одно из помещений, выходящих в коридор, организации не передавались. Вместе с тем в коридоре расположен стол, на котором находились религиозная литература и иные материалы, на стендах размещены фотографии о деятельности организации и информация с приглашением посетить экспресс-курс по основам ислама и чтению религиозной литературы для мужчин продолжительностью три месяца", - сказано в обзоре практики.

В этой связи мировой судья выписал штраф в 100 тысяч по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Это минимальная санкция статьи, по которой грозит до миллиона рублей.