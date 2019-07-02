Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T17:18Z
https://ria.ru/20190702/1556130610.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/34/1556113438_0:0:3057:1719_1036x0_80_0_0_d46a6b2a21eee55038c0f8ed29e6fc0d.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" 3 июля выполнит все рейсы по маршруту Москва-Прага

Вчера, 17:13
345
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 3 июля выполнит все рейсы по маршруту Москва-Прага-Москва, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 15:05
Чехия снова разрешила полеты российских авиакомпаний
"В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля "Аэрофлот" выполнит все рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва", - говорится в сообщении.
100001
Обсудить 0
Приостановка рейсов российских компаний в ЧехиюАэрофлотРоссияПрагаЭкономика
Рекомендуем
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
МИД Чехии надеется на скорую договоренность об авиасообщении с Россией
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Россия и Грузия должны найти выход из сложившейся ситуации, заявил Карасин
Президент Боливии Эво Моралес
Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, считает Моралес
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Чехия отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний
Искусственный остров Хулхумале на Мальдивах
Россияне смогут летать на Мальдивы без виз с 25 июля
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
Ограничения полетов с Чехией затронули граждан других государств
Премия Urban Awards 2019
Объявлены победители премии Urban Awards 2019
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Чехия снова разрешила полеты российских авиакомпаний
Франс Тиммерманс
Премьер Чехии назвал возможное избрание Тиммерманса главой ЕК катастрофой
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Суд на Украине отложил рассмотрение дела Савченко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
Лента новостейМолния