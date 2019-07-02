"Аэрофлот" 3 июля выполнит все рейсы по маршруту Москва-Прага

Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.