В Ливане задержали трех подозреваемых в нападении на кортеж министра

БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники службы общей безопасности задержали троих подозреваемых в обстреле колонны министра по делам беженцев в горном районе Ливана, заявил глава службы Аббас Ибрагим ливанскому телеканалу Сотрудники службы общей безопасности задержали троих подозреваемых в обстреле колонны министра по делам беженцев в горном районе Ливана, заявил глава службы Аббас Ибрагим ливанскому телеканалу NBN

"Патрули общей безопасности задержали троих участников из числа разыскиваемых из района Бейт Эт-Дин. Нас волнует принцип, а не количество. Нет никакого договора по обмену. Все что происходит - это задержание причастных к происшествию согласно закону", - сказал Ибрагим.

В воскресенье вечером в провинции Горный Ливан завязалась перестрелка между охраной министра по делам беженцев, который относится к друзской партии "Демократическая партия Ливана", и сторонниками другой друзской "Прогрессивно-социалистической партии", возглавляемой политиком Валидом Джумблатом. Министр Гхариб возложил ответственность за произошедшее на сторонников ПСП. Подопечные Джумблата заявили, что именно сопровождающие колонну министра спровоцировали конфликт с применением оружия.

Конфликт, повлекший гибель двоих телохранителей Гхариба, произошел во время визита главы МИД Ливана Джебрана Басиля в статусе главы крупнейшей маронитской партии "Свободное патриотическое движения". Сторонники ПСП визит Басиля в горные районы, где проживают друзы, назвали провокационным. В связи с этим они перекрыли дороги в знак протеста, который повлек локальные столкновения с прибывшими на место частями армии и полиции. Глава МИД, получив информацию о происходящем в горных районах, отменил свою поездку туда.