Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T17:09Z
https://ria.ru/20190702/1556130015.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ливане задержали трех подозреваемых в нападении на кортеж министра

Вчера, 17:08
188
БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники службы общей безопасности задержали троих подозреваемых в обстреле колонны министра по делам беженцев в горном районе Ливана, заявил глава службы Аббас Ибрагим ливанскому телеканалу NBN.
"Патрули общей безопасности задержали троих участников из числа разыскиваемых из района Бейт Эт-Дин. Нас волнует принцип, а не количество. Нет никакого договора по обмену. Все что происходит - это задержание причастных к происшествию согласно закону", - сказал Ибрагим.
В воскресенье вечером в провинции Горный Ливан завязалась перестрелка между охраной министра по делам беженцев, который относится к друзской партии "Демократическая партия Ливана", и сторонниками другой друзской "Прогрессивно-социалистической партии", возглавляемой политиком Валидом Джумблатом. Министр Гхариб возложил ответственность за произошедшее на сторонников ПСП. Подопечные Джумблата заявили, что именно сопровождающие колонну министра спровоцировали конфликт с применением оружия.
Конфликт, повлекший гибель двоих телохранителей Гхариба, произошел во время визита главы МИД Ливана Джебрана Басиля в статусе главы крупнейшей маронитской партии "Свободное патриотическое движения". Сторонники ПСП визит Басиля в горные районы, где проживают друзы, назвали провокационным. В связи с этим они перекрыли дороги в знак протеста, который повлек локальные столкновения с прибывшими на место частями армии и полиции. Глава МИД, получив информацию о происходящем в горных районах, отменил свою поездку туда.
Активисты ДПЛ после информации об обстреле колонны их министра перекрыли главные трассы, связывающие Бейрут с южным Ливаном и долиной Бекаа. Активисты требовали арестовать причастных к нападению на колонну Гхариба.
Силы безопасности Туниса оцепили место взрыва на главной улице столицы Туниса. 27 июня 2019
27 июня, 17:01
МИД Ливана назвал взрывы в Тунисе терактом
000000
Обсудить 0
ЛиванВ мире
Рекомендуем
Глава МИД Ливана обсудил с посланником США условия разграничения с Израилем
РИА
Новости
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия не согласилась с позицией Китая по декларации о Гонконге
Трех жителей КБР подозревают в подготовке к совершению теракта
В Индии шесть человек погибли при прорыве дамбы, 18 пропали без вести
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Африка не должна стать жертвой неоколониализма, заявил Володин
СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против Освободительной армии Белуджистана
На Украине изъяли кокаина на 60 миллионов долларов
Ракетный удар по Сирии
МИД Сирии заявил о готовности "вдвойне отплатить Израилю" за ракетные удары
Турция прокомментировала соглашение ООН с сирийскими курдами
Город Абу-Даби
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
Порт Пирей, Греция
Греция не намерена запрещать швартовку кораблей ВМФ России в своих портах
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Президент Боливии Эво Моралес
Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает Моралес
На месте взрыва в церкви в Коломбо, Шри-Ланка. 21 апреля 2019
На Шри-Ланке арестовали бывшего шефа полиции по делу о терактах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
Лента новостейМолния