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РИА Новости
Религия и мировоззрение

ЮНЕСКО исключило храм в Вифлееме из списка находящихся под угрозой объектов

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкБазилика Рождества Христова, построенная над Пещерой Рождества
Базилика Рождества Христова, построенная над Пещерой Рождества
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО исключило базилику Рождества Христова в Вифлееме из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой, говорится в коммюнике организации.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО объяснил свое решение проведенными работами по восстановлению церкви, построенной, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. В частности, у храма была отреставрированы ворота, крыша, внешний фасад и мозаика на внутренних стенах.
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Специалисты агентства ООН также выразили удовлетворение отказом от строительства туннеля в районе храма и приветствовали принятие плана по консервации его как архитектурного объекта.
Базилика над гротом Рождества была построена в первой половине IV века, а сегодняшний облик обрела в 529 году - после разрушения самаритянами и восстановления императором Юстинианом. В 1855 году турецкий султан передал преимущественное право распоряжения храмом православным грекам. Служба здесь, как и в иерусалимском храме Гроба Господня, поделена между разными христианскими конфессиями.
Базилика в 2012 году была одновременно внесена в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, по причине опасений за состояние храма.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВифлеемЮНЕСКОВ мире
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