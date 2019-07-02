ЮНЕСКО исключило храм в Вифлееме из списка находящихся под угрозой объектов

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО исключило базилику Рождества Христова в Вифлееме из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой, говорится в коммюнике организации.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО объяснил свое решение проведенными работами по восстановлению церкви, построенной, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. В частности, у храма была отреставрированы ворота, крыша, внешний фасад и мозаика на внутренних стенах.

Специалисты агентства ООН также выразили удовлетворение отказом от строительства туннеля в районе храма и приветствовали принятие плана по консервации его как архитектурного объекта.

Базилика над гротом Рождества была построена в первой половине IV века, а сегодняшний облик обрела в 529 году - после разрушения самаритянами и восстановления императором Юстинианом. В 1855 году турецкий султан передал преимущественное право распоряжения храмом православным грекам. Служба здесь, как и в иерусалимском храме Гроба Господня, поделена между разными христианскими конфессиями.