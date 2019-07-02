Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T17:07Z
https://ria.ru/20190702/1556129932.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_4e160f794d0ce0ef812ea70beed62569.jpg
РИА Новости

Британия не согласилась с позицией Китая по декларации о Гонконге

Вчера, 17:07
582
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания не согласна с заявлением КНР о том, что совместная декларация о передаче Гонконга является историческим документом и не действует в настоящее время, заявил замглавы британского МИД Алан Данкан.
Во вторник официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан призвал Великобританию помнить о том, что дела Гонконга с 1997 года стали внутренними делами КНР, именно поэтому Лондону следует тщательно взвешивать возможные последствия заявлений по происходящему в регионе.
"Мы отвергаем утверждения властей Китая о том, что совместная декларация является историческим документом и, следовательно, больше не действует, а также что у нас нет больше прав и обязательств по этому соглашению. По нашему мнению, совместная декларация от 1984 года обязывает китайское правительство поддерживать уровень высокой автономии для Гонконга, обеспечивать его права и обязанности. Мы призываем правительство Китая сделать это", - сказал Данкан, выступая во вторник в британском парламенте.
Реакция МИД КНР стала ответом на заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая отметил, что китайско-британская совместная декларация носит обязательную силу и остается по сей день действующей. Он также назвал обязательной широкую автономию и соблюдение в полной мере прав и свобод жителей Гонконга в соответствии с подписанной декларацией. Хант подчеркнул, что Великобритания будет внимательно следить за развитием событий.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
17 июня, 13:02
В Кремле назвали протесты в Гонконге внутренним делом Китая
"Китай уже много раз объяснял Великобритании ситуацию с рассмотрением соответствующих поправок в Гонконге, также много раз мы делали строгое представление британской стороне за недопустимые комментарии, однако Великобритания игнорировала позицию китайской стороны и продолжала делать безответственные высказывания по делам Гонконга, тем самым грубо вмешиваясь во внутренние дела КНР", - заявил ранее 2 июня в ответ на заявление Ханта Гэн Шуан.
В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание демонстрантам до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
Вчера, 14:48
Погромы в Гонконге. Зачем протестующие штурмуют правительство
12300113
Обсудить 1
ВеликобританияКитайВ мире
Рекомендуем
Франс Тиммерманс
Премьер Чехии назвал возможное избрание Тиммерманса главой ЕК катастрофой
РИА
Новости
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы
Река Кура и исторический центр Тбилиси
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Лента
новостей
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Глава МИД Канады раскритиковала решение вернуть России полномочия в ПАСЕ
Турция прокомментировала соглашение ООН с сирийскими курдами
Здание Совета Европы в Страсбурге
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Флаги Европейского союза и Великобритании
В Британии оценили потери страны в случае Brexit без соглашения
В Афинах умерла россиянка
Логотип Facebook
В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро
Владимир Джабаров
Джабаров призвал ввести санкции против Грузии и запретить импорт вина
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
В Сети продают визитку Путина
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали поведение делегации "новой церкви" Украины на Афоне
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В Совбезе предупредили о подготовке НАТО "революций" в странах ОДКБ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
Лента новостейМолния