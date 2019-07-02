Британия не согласилась с позицией Китая по декларации о Гонконге

ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания не согласна с заявлением КНР о том, что совместная декларация о передаче Гонконга является историческим документом и не действует в настоящее время, заявил замглавы британского МИД Алан Данкан.

Во вторник официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан призвал Великобританию помнить о том, что дела Гонконга с 1997 года стали внутренними делами КНР, именно поэтому Лондону следует тщательно взвешивать возможные последствия заявлений по происходящему в регионе.

"Мы отвергаем утверждения властей Китая о том, что совместная декларация является историческим документом и, следовательно, больше не действует, а также что у нас нет больше прав и обязательств по этому соглашению. По нашему мнению, совместная декларация от 1984 года обязывает китайское правительство поддерживать уровень высокой автономии для Гонконга, обеспечивать его права и обязанности. Мы призываем правительство Китая сделать это", - сказал Данкан, выступая во вторник в британском парламенте.

Реакция МИД КНР стала ответом на заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта, который по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая отметил, что китайско-британская совместная декларация носит обязательную силу и остается по сей день действующей. Он также назвал обязательной широкую автономию и соблюдение в полной мере прав и свобод жителей Гонконга в соответствии с подписанной декларацией. Хант подчеркнул, что Великобритания будет внимательно следить за развитием событий.

"Китай уже много раз объяснял Великобритании ситуацию с рассмотрением соответствующих поправок в Гонконге, также много раз мы делали строгое представление британской стороне за недопустимые комментарии, однако Великобритания игнорировала позицию китайской стороны и продолжала делать безответственные высказывания по делам Гонконга, тем самым грубо вмешиваясь во внутренние дела КНР", - заявил ранее 2 июня в ответ на заявление Ханта Гэн Шуан.