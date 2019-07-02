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РИА Новости

Путин поручил усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с СК, ФСБ и МВД проанализировать практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и принять меры по совершенствованию контроля за законностью принимаемых решений, говорится в перечне документов главы государства по итогам прямой линии.
"Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный прокурор Юрий Чайка, глава СК Александр Бастрыкин, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, которые должны отчитаться по данному поручению до 1 октября 2019 года и далее - один раз в полгода.
В ходе прямой линии 20 июня Путин обратил внимание на необходимость наладить контроль по делам о наркотиках и предложил создать в системе собственной безопасности МВД особое отдельное управление, которое бы контролировало эту сферу.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 14:50
Путин заявил, что в сфере оборота наркотиков не может быть либерализации
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МВДСледственный комитет РФФСБ РФАлександр БастрыкинВладимир ПутинАлександр БортниковЮрий ЧайкаВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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