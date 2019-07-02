Путин поручил усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков

"Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.