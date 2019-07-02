Путин поручил усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с СК, ФСБ и МВД проанализировать практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и принять меры по совершенствованию контроля за законностью принимаемых решений, говорится в перечне документов главы государства по итогам прямой линии.
"Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный прокурор Юрий Чайка, глава СК Александр Бастрыкин, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, которые должны отчитаться по данному поручению до 1 октября 2019 года и далее - один раз в полгода.
В ходе прямой линии 20 июня Путин обратил внимание на необходимость наладить контроль по делам о наркотиках и предложил создать в системе собственной безопасности МВД особое отдельное управление, которое бы контролировало эту сферу.