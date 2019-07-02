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РИА Новости

В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро

Вчера, 17:00
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© AFP 2019 / Pornchai KittiwongsakulЛоготип Facebook
Логотип Facebook
© AFP 2019 / Pornchai Kittiwongsakul
Логотип Facebook. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Федеральное управление юстиции ФРГ (BfJ) выпустило штрафное уведомление против компании Facebook Ireland Limited из-за нарушения закона о защите сети ​​при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года.
"В опубликованном отчете количество поступивших жалоб в связи с противозаконным контентом является неполным. Это создает искаженную картину в обществе о масштабах противозаконного содержания и о том, как с ним справляется социальная сеть. BfJ наложило штраф в 2 миллиона евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.
Кроме того, в заявлении говорится, что форма обращения для жалоб пользователей на противозаконный контент "слишком спрятана" на сайте Facebook. Соцсеть имеет право подать апелляцию против штрафного уведомления.
В 2017 году в Германии был принят закон о защите сети, который обязывает соцсети удалять оскорбительные посты и призывы к насилию в интернете в течение 24 часов, реагировать на жалобы пользователей в течение 48 часов, в сложных случаях на принятие решения и удаление публикации дается семь дней. Законопроект предложил тогдашний глава минюста ФРГ Хайко Маас. Согласно плану министра, тот, кто откажется соблюдать новые правила - в первую очередь это касается крупных социальных СМИ - должен рассчитывать на штраф до 50 миллионов евро.
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Закон также обязывает соцсети предоставлять раз в полгода "отчет о прозрачности", в котором описывалась бы работы с поступающими жалобами от пользователей на противозаконный контент. В отчете, представленном Facebook за первую половину 2018 года, указано, что за этот период в техническую службу соцсети поступили 886 жалоб, из них 362 относились к удаленным или заблокированным сообщениям.
Законопроект "не подходит" для борьбы с разжиганием розни в интернете и фейковыми новостями, заявили в ответ на принятие в бундестаге закона в Facebook, текст заявления было опубликовано в немецком издании WirtschaftsWoche. В компании считают, что "правовое государство не может перекладывать собственные упущения и ответственность на частные предприятия", а "борьба с ненавистью и ложными сообщениями в интернете - это общественная задача, которую нельзя снимать с плеч государства". В Facebook потребовали найти европейское решение проблемы и предостерегли от "национальных инициатив".
Страница Facebook
12 апреля, 15:48
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
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