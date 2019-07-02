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РИА Новости

Путин поручил найти решения проблемы необоснованных арестов бизнесменов

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву проанализировать практику избрания арестов предпринимателей и внести предложения, направленные на устранение причин применения данной меры.
"Совместно с Верховным судом РФ проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Там отмечается, что установленный срок реализации решения – до 1 декабря 2019 года.
Путин заявил в ходе прямой линии, что не стоит злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений, но при этом нельзя полностью отказаться от такой меры пресечения, потому что предприниматели "убегают за бугор, а партнеры не спешат выдавать".
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