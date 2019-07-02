Путин поручил найти решения проблемы необоснованных арестов бизнесменов

"Совместно с Верховным судом РФ проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Путин заявил в ходе прямой линии, что не стоит злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений, но при этом нельзя полностью отказаться от такой меры пресечения, потому что предприниматели "убегают за бугор, а партнеры не спешат выдавать".