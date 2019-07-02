Путин поручил ФАС мониторить изменения размера платы за вывоз мусора

"ФАС России обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов", - говорится в тексте поручения.