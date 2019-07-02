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РИА Новости

Путин поручил ФАС мониторить изменения размера платы за вывоз мусора

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг изменения платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и при необходимости принять меры по недопущению непропорционального роста этих тарифов, говорится  документе, опубликованном на сайте Кремля.
"ФАС России обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов", - говорится в тексте поручения.
Первый доклад по этому поводу должен быть предоставлен до 1 августа, а далее - раз в полгода.
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ФАСВладимир ПутинРоссияЭкономика
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