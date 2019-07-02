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РИА Новости

Минсельхоз представит идеи по поддержке региональных брендов продуктов

Вчера, 16:56
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания к 1 октября 2019 года, следует из перечня поручений по итогам прямой линии с президентом, опубликованного на сайте главы государства.
"Минсельхозу России представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Срок – 1 октября 2019 года", - сказано в перечне.
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Ответственным за выполнение поручения назначен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Прямая линия с президентом прошла 20 июня 2019 года.
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Министерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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