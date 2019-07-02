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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по использованию отечественного ПО

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Представить предложения: о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения. Срок – 1 октября 2019 года", - говорится в документе.
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1 июля, 14:20
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