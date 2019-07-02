Путин поручил представить предложения по использованию отечественного ПО

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
"Представить предложения: о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения. Срок – 1 октября 2019 года", - говорится в документе.