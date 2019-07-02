Путин поручил повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил правительству повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года - до 32 тысяч рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тысяч рублей в месяц, а с 2020 года – до 32 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - до 1 августа 2019 года. Ответственными назначены вице-премьер Антон Силуанов и глава МЧС Евгений Зиничев.
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