Путин поручил повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии поручил правительству повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года - до 32 тысяч рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тысяч рублей в месяц, а с 2020 года – до 32 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.