Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.

"Алла Борисовна - публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?" - цитирует Лещенко телеканал " Звезда ".

Артист добавил, что к поступку певицы привлекается слишком много внимания.

Ранее в Сети появилось видео, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.