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РИА Новости

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Вчера, 16:47
192298
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛев Лещенко
Лев Лещенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.
"Алла Борисовна - публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?" - цитирует Лещенко телеканал "Звезда".
Артист добавил, что к поступку певицы привлекается слишком много внимания.
Ранее в Сети появилось видео, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку, поскольку подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника. При этом, по данным железнодорожников, автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе и не мог помешать пассажирам и провожающим.
Певица Алла Пугачева
Вчера, 13:34
Представитель Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон
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Лев ЛещенкоАлла ПугачеваПроисшествия
Популярные комментарии
Для богемы закон не писан. Интересно, значит все должны тащиться, а она ни ни. А потом удивляемся откуда всякие богдасарян берутся.
2 июля, 17:01
ДИДмитрий Иванов
428314827
проехала и проехала к поезду и что?
2 июля, 17:03
brega
10840021261
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