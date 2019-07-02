Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.
"Алла Борисовна - публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?" - цитирует Лещенко телеканал "Звезда".
Артист добавил, что к поступку певицы привлекается слишком много внимания.
Ранее в Сети появилось видео, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку, поскольку подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника. При этом, по данным железнодорожников, автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе и не мог помешать пассажирам и провожающим.