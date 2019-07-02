Матвиенко надеется на взаимодействие делегации России с Турцией в ПАСЕ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимодействие с делегацией Турции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), "там многое есть, что менять", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.

Ранее председатель парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Турция встретила возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ с огромной радостью.

"Мы благодарны Турции за их поддержку в преодолении кризиса в ПАСЕ. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие с турецкой делегацией в ассамблее - там многое есть, что менять", - сказала Матвиенко после встречи с Шентопом.

По ее словам, взаимодействие и координация усилий России и Турции на международных площадках стали одной из тем сегодняшней встречи.

После переговоров Матвиенко и Шентоп подписали регламент о создании российско-турецкой парламентской комиссии высокого уровня.

"Это подписание говорит о том, что парламентское сотрудничество двух стран выходит на новый высокий уровень, оно будет находиться под личным контролем председателя парламента Турции, спикеров Совета Федерации и Госдумы. Это качественное, стратегическое сотрудничество", - отметила спикер.

В ходе встречи с председателем парламента Турции Матвиенко подчеркнула интенсивность политического диалога между странами. По её оценке, российско-турецкое взаимодействие в отношении Ирана и Сирии, налаживании сирийского внутриполитического диалога стало серьезным фактором международных отношений.