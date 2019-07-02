Матвиенко надеется на взаимодействие делегации России с Турцией в ПАСЕ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимодействие с делегацией Турции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), "там многое есть, что менять", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.
Ранее председатель парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Турция встретила возвращение российской делегации к работе в ПАСЕ с огромной радостью.
"Мы благодарны Турции за их поддержку в преодолении кризиса в ПАСЕ. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие с турецкой делегацией в ассамблее - там многое есть, что менять", - сказала Матвиенко после встречи с Шентопом.
По ее словам, взаимодействие и координация усилий России и Турции на международных площадках стали одной из тем сегодняшней встречи.
После переговоров Матвиенко и Шентоп подписали регламент о создании российско-турецкой парламентской комиссии высокого уровня.
1 июля, 19:26Не пущу на выборы! Без ПАСЕ Украине негде будет устраивать истерикиСпикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать приглашение ПАСЕ на парламентские выборы. В эфире радио Sputnik Александр Асафов высказал свой взгляд на сложившуюся вокруг возвращения России в Парламентскую ассамблею ситуацию.
"Это подписание говорит о том, что парламентское сотрудничество двух стран выходит на новый высокий уровень, оно будет находиться под личным контролем председателя парламента Турции, спикеров Совета Федерации и Госдумы. Это качественное, стратегическое сотрудничество", - отметила спикер.
В ходе встречи с председателем парламента Турции Матвиенко подчеркнула интенсивность политического диалога между странами. По её оценке, российско-турецкое взаимодействие в отношении Ирана и Сирии, налаживании сирийского внутриполитического диалога стало серьезным фактором международных отношений.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.