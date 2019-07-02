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РИА Новости

В Минпромторге назвали условие декриминализации продаж пищевого мака

Вчера, 16:47
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пищевой мак может содержать незначительное количество наркотических веществ, при этом законодательные изменения по декриминализации действий продавцов, реализующих продукты с пищевым маком, возможны только при учете позиции силовых ведомств и международных обязательств РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой пересмотреть перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, с тем, чтобы туда не попадали такие продукты, как пищевой мак. По ее словам, большое количество предпринимателей пострадало за продажу пищевого мака, так как в нем содержалась маковая солома, включенная правительством РФ в перечень наркотических средств.
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Онищенко не поддержал идею убрать пищевой мак из перечня наркотиков
"Необходимо отметить, что современные технологии очистки семян мака действительно не позволяют полностью исключить присутствие незначительного количества наркотических средств в готовой продукции. В результате могут появляться условия для уголовного преследования лиц, осуществляющих реализацию пищевого мака. В этой связи поднятая проблема несопоставимости общественной опасности мерам ответственности, безусловно, актуальна. При этом она должна обсуждаться и может решаться в рамках возможных законодательных изменений", - прокомментировали инициативу в Минпромторге.
Однако, как добавили в министерстве, перед подготовкой таких предложений совместно с силовыми ведомствами должен быть проработан вопрос об уровне контроля за такой продукцией. При этом на первом месте должна стоять задача по обеспечению безопасности здоровья граждан, подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, необходимо учитывать международные обязательства РФ, продолжили в ведомстве. "В соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года опийный мак (Papaver somniferym L), подлежит контролю вне зависимости от целей его культивирования. Также контролю подлежит маковая солома, под которой понимаются все части (за исключением семян) скошенного опийного мака. РФ, как стороной конвенции, установлены соответствующие меры контроля за опийным маком и маковой соломой, в частности, включение в ограничительные перечни и списки наркотических средств", - пояснили в ведомстве.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
18 июня, 16:21
Москалькова предложить убрать пищевой мак из списка наркотиков
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Министерство промышленности и торговли РФОбщество
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