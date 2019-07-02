В Минпромторге назвали условие декриминализации продаж пищевого мака

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пищевой мак может содержать незначительное количество наркотических веществ, при этом законодательные изменения по декриминализации действий продавцов, реализующих продукты с пищевым маком, возможны только при учете позиции силовых ведомств и международных обязательств РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой пересмотреть перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, с тем, чтобы туда не попадали такие продукты, как пищевой мак. По ее словам, большое количество предпринимателей пострадало за продажу пищевого мака, так как в нем содержалась маковая солома, включенная правительством РФ в перечень наркотических средств.

"Необходимо отметить, что современные технологии очистки семян мака действительно не позволяют полностью исключить присутствие незначительного количества наркотических средств в готовой продукции. В результате могут появляться условия для уголовного преследования лиц, осуществляющих реализацию пищевого мака. В этой связи поднятая проблема несопоставимости общественной опасности мерам ответственности, безусловно, актуальна. При этом она должна обсуждаться и может решаться в рамках возможных законодательных изменений", - прокомментировали инициативу в Минпромторге.

Однако, как добавили в министерстве, перед подготовкой таких предложений совместно с силовыми ведомствами должен быть проработан вопрос об уровне контроля за такой продукцией. При этом на первом месте должна стоять задача по обеспечению безопасности здоровья граждан, подчеркнули в ведомстве.