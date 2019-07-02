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РИА Новости

Путин поручил принять меры для устранения нарушений при выплате зарплат

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Генеральной прокуратурой принять меры для устранения нарушений при выплате зарплат, в том числе бюджетникам.
Соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... совместно с Генпрокуратурой РФ принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства РФ в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2019 года и далее – один раз в полгода.
Ответственные за выполнение поручения - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка.
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