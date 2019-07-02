Путин поручил принять меры для устранения нарушений при выплате зарплат

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Генеральной прокуратурой принять меры для устранения нарушений при выплате зарплат, в том числе бюджетникам.

"Правительству РФ... совместно с Генпрокуратурой РФ принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства РФ в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики", - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2019 года и далее – один раз в полгода.