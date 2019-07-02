В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу

По ее словам, в прошлом году Грузию посетили 1,4 миллиона россиян, а поступления составили два миллиарда лари. В этом году ожидалось, что число российских туристов достигнет 1,7 миллиона, а прибыль — 2,5 миллиарда лари.

Кроме того, добавила Квривишвили, статистика свидетельствует, что в прошлом году большинство россиян приехали в Грузию наземным транспортом, а в первые пять месяцев этого года почти 80 процентов воспользовались воздушным путем.

"На данный момент самым важным является продолжать сообщать о том, что Грузия — это безопасное направление. Наша команда всеми усилиями старается сделать так, чтобы любой турист из любой страны был в этом уверен", — заявила она.

С 20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом для них стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции.

На этом фоне президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. На следующий день Минтранс запретил полеты в Россию грузинским авиаперевозчикам — также с 8 июля. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии пять-семь тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист приехал в Грузию из России.