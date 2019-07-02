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РИА Новости

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу.
По ее словам, в прошлом году Грузию посетили 1,4 миллиона россиян, а поступления составили два миллиарда лари. В этом году ожидалось, что число российских туристов достигнет 1,7 миллиона, а прибыль — 2,5 миллиарда лари.
Кроме того, добавила Квривишвили, статистика свидетельствует, что в прошлом году большинство россиян приехали в Грузию наземным транспортом, а в первые пять месяцев этого года почти 80 процентов воспользовались воздушным путем.
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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
"На данный момент самым важным является продолжать сообщать о том, что Грузия — это безопасное направление. Наша команда всеми усилиями старается сделать так, чтобы любой турист из любой страны был в этом уверен", — заявила она.
С 20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста. Поводом для них стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции.
На этом фоне президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. На следующий день Минтранс запретил полеты в Россию грузинским авиаперевозчикам — также с 8 июля. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии пять-семь тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист приехал в Грузию из России.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".
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Кто управляет протестами в Грузии
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияГрузияЭкономика
Популярные комментарии
Какое безопасное направление? Вы о чем? в Грузии на высшем уровне напали на представителя государства, которое спасло грузин от геноцида и обеспечило выход к Черному морю! О какой безопасности можно говорить у неблагодарного народа?
2 июля, 16:47
ssedlex76
8010002
Прикольные однако, они ребятки. На улицах развесили банеры - растяжки "Россия враг и оккупант", и тут же уверяют, что рады нам.
2 июля, 17:18
Кузьма Кузьмич
7730001
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