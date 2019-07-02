Актеры фильма "Человек-паук: Вдали от дома" навестили детей в больнице

Том Холланд и Джейк Джилленхол во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе

© Фото : Children's Hospital Los Angeles Том Холланд и Джейк Джилленхол во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Британский актер Том Холланд вместе с коллегами по фильму "Человек-паук: Вдали от дома" посетили детскую больницу Лос-Анджелеса. Сотрудники медицинского центра разместили видео на канале YouTube.

Том Холланд, Зендая и Джейк Джилленхол оделись в костюмы своих персонажей из нового фильма о Человеке-пауке, чтобы порадовать маленьких пациентов.

Многие дети оказались поклонниками комиксов о супергероях. Один мальчик признался в любви Тому Холланду.