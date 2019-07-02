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РИА Новости
Культура

Актеры фильма "Человек-паук: Вдали от дома" навестили детей в больнице

Вчера, 19:44
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© Фото : Children's Hospital Los AngelesТом Холланд и Джейк Джилленхол во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
Том Холланд и Джейк Джилленхол во время визита в детскую больницу в Лос-Анджелесе
© Фото : Children's Hospital Los Angeles
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Британский актер Том Холланд вместе с коллегами по фильму "Человек-паук: Вдали от дома" посетили детскую больницу Лос-Анджелеса. Сотрудники медицинского центра разместили видео на канале YouTube.
Том Холланд, Зендая и Джейк Джилленхол оделись в костюмы своих персонажей из нового фильма о Человеке-пауке, чтобы порадовать маленьких пациентов.
Многие дети оказались поклонниками комиксов о супергероях. Один мальчик признался в любви Тому Холланду.
Актеры пообщались с детьми, раздали им автографы, сделали множество селфи, а Том Холланд даже исполнил сальто.
Кадр из фильма Человек-паук: Возвращение домой
1 июля, 14:17
Китайцы в восторге от фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
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