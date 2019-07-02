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РИА Новости

В Британии оценили потери страны в случае Brexit без соглашения

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и Великобритании
Флаги Европейского союза и Великобритании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход из Евросоюза без итогового соглашения обойдется Великобритании в 90 миллиардов фунтов стерлингов, заявил глава минфина страны Филип Хаммонд.
Евросоюз дал Британии срок до 31 октября определиться с условиями выхода. Кандидаты на пост премьера Соединенного Королевства говорят о намерении осуществить Brexit к этому сроку, однако расходятся во мнениях о способах. Перспектива выхода без сделки все еще актуальна из-за того, что из-за выборов нового лидера консерваторов и последующих летних каникул парламентарии и министры смогут начать работать над Brexit не ранее первой половины сентября.
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"Анализ правительства говорит о том, что выход без сделки будет разрушительным и обойдется казначейству в 90 миллиардов фунтов стерлингов. Он также окажет влияние на будущие расходы и налоговые решения", - сказал Хаммонд, выступая во вторник в палате общин.
По его словам, любой, кто займет место премьера - Борис Джонсон или Джереми Хант - приведет страну к катастрофе, если допустит выход Британии из ЕС без соглашения.
Ранее уходящий в конце июля в отставку премьер Тереза Мэй трижды пыталась провести через парламент свой, уже согласованный с ЕС вариант сделки, однако депутаты каждый раз отклоняли документ из-за несогласия с его содержанием. Евросоюз заявлял, что не согласится на внесение изменений в документ, следовательно, новый премьер будет вынужден или уговаривать парламент принять уже предлагавшийся вариант соглашения, или вывести страну из Евросоюза без итогового документа.
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