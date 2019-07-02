В Крыму началась проверка боеготовности с привлечением С-400 и "Панциря-С"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и "Панцирь-С", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на марше расчеты ЗРПК "Панцирь-С" обеспечили прикрытие с воздуха ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, в ходе практической части расчеты С-400 совершили марш в назначенный район и выполнили развёртывание комплексов в боевое положение.

Отмечается, что на позиции зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками. В дальнейшем личный состав оперативно сменил стартовые позиции, выполнив перемещение и развертывание в запасном районе.