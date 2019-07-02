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РИА Новости

В Крыму началась проверка боеготовности с привлечением С-400 и "Панциря-С"

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и "Панцирь-С", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на марше расчеты ЗРПК "Панцирь-С" обеспечили прикрытие с воздуха ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, в ходе практической части расчеты С-400 совершили марш в назначенный район и выполнили развёртывание комплексов в боевое положение.
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Отмечается, что на позиции зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками. В дальнейшем личный состав оперативно сменил стартовые позиции, выполнив перемещение и развертывание в запасном районе.
Всего к проверке привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.
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С-400 «Триумф»КрымБезопасность
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