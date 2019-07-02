Суд на Украине отложил рассмотрение дела Савченко

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Броварской районный суд Киевской области отложил до 27 августа проведение подготовительного заседания по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в центре Киева, сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
"Во вторник, 2 июля 2019 года, коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С. (Савченко - ред.), которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область (ранее Савченко сообщила, что будет вместе с сестрой Верой баллотироваться в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области - ред.)", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что судьи сочли причину неявки Савченко на заседание уважительной и назначили следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года. При этом коллегия судей не стала рассматривать ходатайство стороны обвинения об применении к Савченко меры пресечения в виде ареста.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.