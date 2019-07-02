Суд на Украине отложил рассмотрение дела Савченко

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Броварской районный суд Киевской области отложил до 27 августа проведение подготовительного заседания по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в центре Киева, сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.

"Во вторник, 2 июля 2019 года, коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С. (Савченко - ред.), которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область (ранее Савченко сообщила, что будет вместе с сестрой Верой баллотироваться в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области - ред.)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что судьи сочли причину неявки Савченко на заседание уважительной и назначили следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года. При этом коллегия судей не стала рассматривать ходатайство стороны обвинения об применении к Савченко меры пресечения в виде ареста.