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РИА Новости

В Петербурге пожарный защитил девушку своим телом от огня

Вчера, 16:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Прибывший на место пожара сотрудник МЧС защитил своим телом от огня девушку на горящем балконе дома в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"На 7-й Красноармейской улице горела квартира на пятом этаже. Из парадной были эвакуированы 50 человек. Забравшийся по лестнице на балкон горевшей квартиры пожарный прикрывал от огня своим телом девушку, пока пожар не потушили", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на данный момент неизвестно, будет ли спасатель представлен к награде.
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