Названы версии возникновения пожара в нижневартовской пятиэтажке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Специалисты рассматривают минимум три версии возникновения пожара в пятиэтажном доме в Нижневартовске, уничтожившем крышу здания, заявил заместитель начальника управления МЧС по ХМАО Сергей Антонов.

Вечером в понедельник в доме на улице Спортивной в Нижневартовске начался пожар, площадь которого составила 840 квадратных метров. По данным МЧС, горела крыша пятиэтажки. На полную ликвидацию огня и последствий пожара у спасателей ушло более 6 часов. В доме проживает около 200 человек, в момент происшествия в здании находились 66 жильцов, они эвакуировались, никто не пострадал.

"Сейчас рассматриваются сразу несколько версий причин пожара: короткое замыкание, занесение огня со стороны, неисправность электроприборов. Итоговая составляющая будет после полного анализа и экспертизы, для проведения которой из Сургута приехали специалисты", - цитирует слова Антонова горадминистрация.

Он также подчеркнул, что в ведомстве назначили служебную проверку в отношении сотрудников пожарной службы. В частности, в МЧС планируют выяснить, насколько оперативно принимались решения по тушению огня.

Ранее Антонов подтвердил информацию ряда СМИ о том, что пожар в пятиэтажке сопровождался взрывами. По его словам, взрывались баллоны с пропаном - эксперты нашли их осколки на месте происшествия. В настоящее время специалисты устанавливают, где могли находиться газовые баллоны в тот момент и какова их роль в возникновении пожара.

Власти города вечером в понедельник развернули на базе одной из школ пункт временного размещения, в который обратились 138 человек. Остались в нем, по информации мэрии, девять человек, большинство направилось к родственникам и знакомым. При необходимости им будут предоставлены квартиры из временного фонда. Кроме того, в ближайшее время планируется экспертиза дома и оценка стоимости ремонтных работ, которые начнутся к середине июля.